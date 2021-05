Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Rheinau: Fußgängerin beim Abbiegen angefahren - 21-Jährige leicht verletzt

Mannheim-Rheinau (ots)

Am Samstagabend gegen 21.50 Uhr befuhr ein 49-jähriger Peugeot-Fahrer die Neuhofer Straße und bog nach links in die Relaisstraße in Fahrtrichtung Karlsplatz ab. Hierbei übersah er eine 21-jährige Fußgängerin die gerade im Begriff war, die Relaisstraße an der dortigen Fußgängerampel bei "grün" zu überqueren. Die 21-Jährige wurde von dem Peugeot erfasst, fiel zunächst auf die Motorhaube und stürzte nach der Vollbremsung des 49-Jährigen auf die Fahrbahn. Die Fußgängerin wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Sie wollte sich, nach medizinischer Erstversorgung durch Rettungssanitäter vor Ort, selbst in weitere ärztliche Behandlung begeben.

