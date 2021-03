Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ladenburg

Rhein-Neckar-Kreis: Mann entblößt sich vor Spaziergängerin am Neckarufer

Ladenburg (ots)

Am Sonntag gegen 11:45 Uhr entblößte ein bislang noch unbekannter Täter am Neckarufer im Bereich der Fähre sein Geschlechtsteil vor einer 50-jährigen Spaziergängerin und entfernte sich dann in Richtung Schleuse. Der Mann wird wie folgt beschrieben: 50 Jahre, 180 cm groß, kräftig, rundes Gesicht, lichtes graues Haar, brauner Blouson. Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06203/9305-0 beim Polizeirevier Ladenburg zu melden.

