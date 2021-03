Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Nußloch

Leimen

Angelbachtal

Rhein-Neckar-Kreis: Benzinspur in Nußloch, Leimen und Angelbachtal verursacht

Nußloch (ots)

Am Sonntag zwischen 09:00 Uhr und 10:45 Uhr verursachte ein VW-Fahrer wegen eines Lecks an seinem Fahrzeug eine Benzinspur, die von Nußloch nach Leimen, wieder zurück über Nußloch bis nach Angelbachtal reichte. Der 54-jährige VW-Fahrer fuhr zum Einkaufen von Nußloch nach Leimen, bemerkte den Defekt an seinem Auto und brachte dieses anschließend in eine Werkstatt nach Angelbachtal. Dass der Mann damit einen Feuerwehreinsatz der freiwilligen Feuerwehren Nußloch, Leimen und Rauenberg mit über 30 Einsatzkräften auslöste, war diesem wohl nicht bewusst. Die Feuerwehren sowie eine Reinigungsfirma beseitigten die Verschmutzung der Fahrbahn. Ob der Verursacher für die Kosten des Großeinsatzes aufkommen muss, wird derzeit noch geprüft.

