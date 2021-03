Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neuhermsheim: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Mannheim-Neuhermsheim (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen auf der B 38a zog sich eine 49-jährige Autofahrerin schwere Verletzungen zu. Der Frau war gegen 9.30 Uhr mit ihrem Citroën auf der B 38a in Richtung Feudenheim unterwegs. In der Ausfahrt zur Ludwigshafener Straße geriet sie aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn ins Rutschen und prallte in die Leitplanken. Anschließend drehte sich das Fahrzeug, bevor es zum Stillstand kam. Die 49-Jährige musste durch die Feuerwehr aus dem Citroën befreit werden. Sie hatte durch den Aufprall schwere Verletzungen erlitten und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert, wo sie stationär aufgenommen wurde.

Der Citroën war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf mindestens 4.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme war die Ausfahrt vorübergehend gesperrt. Es ergaben sich keine nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen.

