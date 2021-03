Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt-West: Hochwertige Elektrowerkzeuge aus geparktem Auto gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Neckarstadt-West (ots)

Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht von Samstag auf Sonntag im Stadtteil Neckarstadt-West hochwertige Elektrowerkzeuge aus einem geparkten Fahrzeug. Die Unbekannten öffneten auf bislang unbekannte Art und Weise den in der Riedfeldstraße abgestellten Audi A6, ließen die Seitenscheiben herunter und entwendeten schließlich aus dem Kofferraum hochwertige Akkuschrauber und Akkubohrer der Marken Bosch und Makita mitsamt Akkus und Ladegeräten. Zudem ließen sie einen Laser der Marke DeWalt mitgehen. Der Wert der Geräte wird auf über 1.000 Euro geschätzt. Inwiefern Schaden am Fahrzeug entstand, ist derzeit nicht bekannt.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt, Tel.: 0621/3301-0 zu melden.

