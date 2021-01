POL-OH: Pressemeldung der Polizeistation Rotenburg/Fulda

Polizeipräsidium Osthessen

Frau kommt durch Hund zu Fall und verletzt sich

Rotenburg - Am Freitag den 08.01.21 gegen 14 h kam am Storchensee eine 68- jährige Rotenburgerin durch einen großen schwarzen Hund zu Fall und zog sich eine Kopfplatzwunde zu. Die Frau war zu Fuß unterwegs und ging an -3- sich unterhaltenden Personen (2 Frauen, 1 Mann) vorbei. Auf der Wiese lief ein "großer schwarzer" Hund frei umher. Plötzlich und unerwartet stieß der Hund gegen das Bein der Frau und sie stürzte. Die 3 Personen, darunter auch die Hundebesitzerin, kümmerten sich um die Gestürzte und wollten auch einen Rettungswagen verständigen. Dies lehnte die Frau jedoch ab und ging heim. Dort stellte sie fest, dass es doch schlimmer war und begab sich ins Krankenhaus, wo sie genäht wurde. In der Aufregung hat sie und die Hundehalterin vergessen, die Personalien auszutauschen. Die Hundehalterin beziehungsweise die Zeugen des Vorfalles werden gebeten sich bei der Polizeistation Rotenburg unter 06623/9370 zu melden.

