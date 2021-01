Polizei Wuppertal

POL-W: RS Randalierer beschädigte Autos am Straßenrand - Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

In der Nacht (22.01.2021), alarmierten Anwohner der Peterstraße in Remscheid die Polizei gegen 00:39 Uhr, als ein unbekannter junger Mann die Straße entlang lief und mehrere geparkter Fahrzeuge beschädigte. Der Täter trat vor die Außenspiegel und Türen der Autos, zwei Spiegelgläser zerbrachen. Als der Randalierer die Anwohner an den Fenstern bemerkte, flüchtete er in Richtung Nordstraße. Er war circa 15-20 Jahre alt, etwa 170 cm groß und war bekleidet mit einer dunkelblauen Jacke und einem weißen Kapuzenpullover. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem jungen Mann geben können, sich telefonisch unter der Nummer 0202-284-0 zu melden. (hm)

