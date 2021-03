Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Unfall verursacht und geflüchtet

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 30.03.2021 gegen 11:00 Uhr wurde an der Kreuzung B37 / B 271 in Bad Dürkheim ein PKW bei einem Verkehrsunfall beschädigt. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr die B37 in Fahrtrichtung A650 und wollte nach rechts auf die B 271 auffahren. Da er kurz nach der Kreuzung im Einfädelungsstreifen stehen blieb, musste auch ein direkt hinter ihm befindlicher Fahrer eines Iveco stehen bleiben. Plötzlich setzte der unbekannte Fahrer unerwartet zurück, touchierte dabei die Fahrzeugfront des Iveco und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Über den Unfallverursacher ist nur bekannt, dass es sich um einen LKW Kastenwagen handelte. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de

