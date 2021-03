Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Meckenheim) Täterfestnahme nach Aufbruch von Altkleidercontainer

Meckenheim (ots)

Am späten Montagabend nach 23.00 Uhr fiel einer Funkstreifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Haßloch auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Meckenheim auf, dass neben einem dort aufgestellten Altkleidercontainer eine Vielzahl von Kleidungsstücken auf dem Boden verteilt war. Eine nähere Überprüfung bestätigte die Annahme, dass der Container aufgebrochen worden war. Da die Tat offensichtlich noch nicht lange zurücklag, wurden sogleich Fahndungsmaßnahmen eingeleitet, in deren Verlauf u. a. ein Pkw am südlichen Ortsrand von Meckenheim festgestellt und kontrolliert wurde. Im Fahrzeug befanden sich 5 Personen, ausnahmslos Erntehelfer, die derzeit in der Vorderpfalz tätig sind. Bei der Durchsuchung des Fahrzeuges konnten 12 Müllsäcke mit Kleidung und Schuhen sowie Aufbruchswerkzeug festgestellt werden. Überprüfungen zu den Personalien, soweit keine Ausweisdokumente mitgeführt wurden, wurden bis in die Morgenstunden beim derzeitigen Arbeitgeber durchgeführt. Die angetroffenen Personen müssen sich einem Strafverfahren wegen besonders schweren Fall des Diebstahls stellen. Nach Überprüfung der Personalien wurden sie wieder auf freien Fuß gesetzt. In die Ermittlungen waren neben dem schon erwähnten auch ein zweiter Funkstreifenwagen der Polizeiinspektion Haßloch sowie eine der Polizeiinspektion Neustadt eingebunden. Auch die Dienste der Polizeiinspektion Speyer mussten vorübergehend in Anspruch genommen werden.

