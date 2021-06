Polizei Gütersloh

POL-GT: Unbekannter Radfahrer kollidiert mit elfjährigem Radfahrer - Unfallzeugen gesucht

Gütersloh (ots)

Schloß Holte-Stukenbrock (MK) - Bereits am Freitagmittag (25.06., 13.20 Uhr) kam es auf dem Gehweg der Dechant-Brill-Straße zu einer Kollision zweier Radfahrer, bei welcher ein Elfjähriger mit seinem Fahrrad stürzte. Beide Radfahrer begegneten sich etwa in Höhe der Rettungswache, als sich der Elfjährige aufgrund eines hupenden Fahrzeugs kurz umsah. In der Folge kam es zu einer Berührung zwischen den Fahrrädern und zum Sturz des Kindes. Der bislang unbekannte Radfahrer setzte seine Fahrt anschließend fort, ohne sich weiter um das gestürzte Kind zu kümmern. Der Beschreibung nach handelte sich um einen ca. 45 Jahre alten Mann mit grau/ braunen Haaren. Bekleidet war der Radfahrer mit einer blauen Jeans und einem grünen T-Shirt.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Hinweise geben? Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem unfallbeteiligten Radfahrer machen? Hinweise nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

