POL-GT: Unbekannter Pkw-Fahrer schlägt an roter Ampel zu

Schloß Holte-Stukenbrock (MK) - Am Samstagabend (26.06., 22.40 Uhr) kam es an der Oerlinghauser Straße/ Anschlussstelle zur Autobahn A33 zu einer Körperverletzung, bei der ein 22-jähriger Beifahrer eines Pkw von einem bislang unbekannten Fahrer eines schwarzen VW Golf leicht verletzt wurde. Den Erkenntnissen zufolge standen beide Pkw nebeneinander an der roten Ampel der Anschlussstelle. Ein Blick des 22-Jährigen aus Verl zu dem Fahrer des VW Golf reichte aus. Dieser stieg aus seinem Fahrzeug und es kam zu einem kurzen Disput, in dem der unbekannte Golf-Fahrer den Beifahrer des Skoda beleidigte. Kurz darauf schlug der Golf-Fahrer den 22-Jährigen unvermittelt mit der Faust, setzte sich anschließend in sein Fahrzeug und fuhr in Richtung Oerlinghausen davon.

Der Fahrer des schwarzen VW Golf konnte wie folgt beschrieben werden: Ca. 20 - 30 Jahr alt und ein südländisches Aussehen. Der Mann war ca. 1,80 Meter groß, hatte einen Drei-Tage-Bart und dunkle, kurze Haare.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Tatgeschehen machen? Wer kann Hinweise auf den beschriebenen Fahrer des schwarzen Golf geben? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

