Polizei Gütersloh

POL-GT: Sprengung eines EC - Kartenautomats in Rheda Wiedenbrück

Gütersloh (ots)

Rheda Wiedenbrück (AW) - In den frühen Morgenstunden des 26.06.2021 wurde in Rheda Wiedenbrück ein Geldausgabeautomat gesprengt. Bislang unbekannte Täter drangen gegen 4:30 Uhr in die Volksbankfiliale Ostring 16, Rheda Wiedenbrück ein, sprengten einen dort in der SB-Zone befindlichen Geldausgabeautomat und flüchteten vermutlich mit einem schwarzen Golf. Sie verursachten erheblichen Schaden an dem Geldausgabeautomaten, der SB - Zone sowie der Glasfront. Zur erlangten Beute kann aktuell keine verlässliche Aussage getätigt werden. Weitere Ermittlungen zum Tathergang dauern noch an. Zeugen, denen ein verdächtiges Fahrzeug und/oder Personen im genannten Bereich aufgefallen sind, werden gebeten sich bei der Polizei unter der 05241 - 869-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell