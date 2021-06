Polizei Köln

POL-K: 210618-5-K Diebe versuchen Katalysator zu demontieren - Festnahmen nach Zeugenhinweis

Köln (ots)

Zivilbeamte der Polizei Köln haben am frühen Donnerstagabend (17. Juni) auf einem gut besuchten Parkplatz am Fühlinger See vier mutmaßliche Katalysatoren-Diebe im Alter zwischen 22 und 35 Jahren gestellt und festgenommen. Die Polizisten beschlagnahmten vor Ort einen Skoda und einen Renault, mit denen die Festgenommenen augenscheinlich zum Tatort gelangt waren. In und unter den Autos fanden die Einsatzkräfte eine hydraulische Schere, einen Kompressor, einen Wagenheber und weiteres Werkzeug. Die Tatverdächtigen können keinen festen Wohnsitz vorweisen. Die Kripo Köln ermittelt nun wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen, schweren Diebstahls an Kraftfahrzeugen.

Gegen 18.50 Uhr hatten Badegäste die neben einem bereits aufgebockten Mercedes stehenden Männer bemerkt, einen Kompressor gehört und unverzüglich die Polizei alarmiert.

Die Polizei Köln stellt derzeit einen sprunghaften Anstieg von Katalysatoren-Diebstählen fest und registrierte im Jahr 2020 125 Taten, bei denen es den Dieben um die verbauten Edelmetalle geht. Seit Jahresbeginn 2021 haben Katalysatoren-Diebe bereits über 100mal überwiegend nachts zugeschlagen. In aller Regel bocken die Täter zur Demontage die Autos auf. Zeugen, die ein solches Vorgehen beobachten, sollten die Verdächtigen nicht persönlich ansprechen, sondern dringend den Polizeinotruf 110 wählen. (cg/de)

