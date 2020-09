Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Werkzeuge aus Transporter gestohlen ++ Seevetal/Maschen - Zigarettenautomat aufgebrochen ++ Garlstorf/A7 - Plane aufgeschlitzt ++ u. w. M.

Neu Wulmstorf/Elstorf (ots)

Werkzeuge aus Transporter gestohlen

Heute (24.9.2020), gegen kurz vor 3:00 Uhr, machten sich Diebe an einem Mercedes Sprinter zu schaffen. Der Wagen stand im Lehmkuhlenweg am Fahrbahnrand. Die Täter brachen die Hecktür des Transporters auf und entwendeten mehrere Werkzeugkoffer mit Sägen, Bohrmaschinen und Messinstrumenten. Der Gesamtschaden wird auf rund 4500 EUR geschätzt.

Seevetal/Maschen - Zigarettenautomat aufgebrochen

Am Mittwoch (23.9.2020), in der Zeit zwischen Mitternacht und 5:00 Uhr, öffneten Diebe gewaltsam einen Zigarettenautomaten in der Alten Bahnhofstraße. Die Täter zerschnitten einen Sicherungsbügel und brachen anschließend das Gehäuse auf. Sie entwendeten Zigarettenschachteln und etwas Bargeld. Wie hoch der Gesamtschaden ist, ist noch unbekannt.

Garlstorf/A7 - Plane aufgeschlitzt

In der Nacht zu Mittwoch waren Diebe auf dem Autobahnparkplatz Garlstorfer Wald (Richtungsfahrbahn Hannover) aktiv. Bei einem parkenden Sattelauflieger schnitten die Täter mehrere Schlitze in die Plane, um die Ladung in Augenschein zu nehmen. Der Auflieger war allerdings leer. Der Fahrer, der währenddessen im Führerhaus schlief, bemerkte den Diebstahlsversuch am nächsten Morgen. Der Schaden an der Plane wird auf rund 1500 EUR geschätzt.

Buchholz - Autotüren von Neufahrzeug abmontiert

Ein Autohaus an der Hanomagstraße ist in der Nacht zu Mittwoch von Dieben heimgesucht worden. In der Zeit zwischen 19:00 Uhr und 7:50 Uhr betraten die Täter das Gelände und bauten alle vier Türen eines neuen Hyundai von der Karosserie ab. Mit den Türen machten sie sich aus dem Staub. Der Schaden wird auf rund 4000 EUR geschätzt.

Winsen/Roydorf - Erneut Katalysator gestohlen

Am Mittwoch, in der Zeit zwischen 6:15 Uhr und 16:10 Uhr, kam es auf dem Pendlerparkplatz an der Autobahnanschlussstelle Winsen-Ost zu einem Teilediebstahl an einem dort abgestellten Audi A4. Die Täter schnitten, vermutlich mit einem Akkuwinkelschleifer, den Katalysator aus der Abgasanlage heraus und verschwanden damit.

Erst vor kurzem kam es zu ähnlichen Taten im Raum Stelle. Die Polizei prüft einen Zusammenhang. Zeugen, denen verdächtige Tätigkeiten auf dem Pendlerparkplatz aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04171 7960 bei der Polizei in Winsen zu melden.

Winsen - Verkehrsunfall - Polizei sucht Unfallverursacher

Auf dem Fußgängerüberweg an der Eckermannstraße, etwa in Höhe der Alten Stadtschule, kam es am Mittwoch, gegen 17:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein neunjähriges Mädchen überquerte mit seinem Fahrrad die Fahrbahn in Richtung Rote-Kreuz-Straße. Hierbei touchierte ein Mann, der mit seinem dunkelblauen VW aus Richtung Innenstadt kam, das Rad. Das Mädchen stürzte, blieb glücklicherweise aber unverletzt.

Der Fahrzeugführer, der kurz mit dem Mädchen gesprochen hatte, setzte seine Fahrt daraufhin fort, ohne seine Personalien zu hinterlassen. An dem Fahrrad entstand jedoch ein Sachschaden, so dass der unbekannte Pkw-Fahrer als Unfallbeteiligter gilt. Er, sowie Zeugen des Unfalles, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04171 7960 bei der Polizei Winsen zu melden.

