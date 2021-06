Polizei Köln

POL-K: 210618-2-K Raubversuch in der Innenstadt - Fahndung und Zeugensuche

Köln (ots)

Am Donnerstag (17. Juni) hat ein junger Mann versucht, einer 28 Jahre alten Frau vor dem Kölner Standesamt am Gülichplatz, unmittelbar am Ticketautomaten des Parkhauses, das Portemonnaie zu rauben. Nach Aussage der 28-Jährigen schubste der Jugendliche sie gegen 11 Uhr beim Bezahlen des Parkscheins um und versuchte, ihr bei einer Rangelei auf dem Boden gewaltsam die Geldbörse zu entreißen. Der Räuber ließ von der Frau ab, als ein Passant auf die Szene aufmerksam wurde und sich näherte. Der junge Mann flüchtete ohne Beute in Richtung Gülichplatz.

Der gesuchte Täter soll schlank, etwa 17 Jahre alt und etwa 165 cm groß sein. Er soll glatte schwarze, circa 4 Zentimeter lange Haare haben und einen schwarzen Jogginganzug mit goldener Aufschrift auf dem Oberteil getragen haben. Der Überfallenen ist zudem eine Gürtelschnalle auf der Schulter des Mannes aufgefallen. Möglicherweise stammt diese von einer umgehängten Gürteltasche.

Die Tat soll von einem Passanten sowie mehreren Frauen aus offenen Fenstern heraus beobachtet worden sein. Die Polizei bittet diese mutmaßlichen Tatzeugen, die sich nach der Flucht des Täters mit der jungen Frau unterhalten haben, sich beim Kriminalkommissariat 14 zu melden.

Hinweise nimmt die Polizei telefonisch unter 0221/229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (de/jk)

