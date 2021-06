Polizei Köln

POL-K: 210617-5-K Unfallbeteiligter erliegt im Krankenhaus seinen Verletzungen

Köln (ots)

Nachtrag zur Pressemeldung Ziffer 3 vom 3. Juni

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/4932095

Der 87 Jahre alte Jogger, der bei einem Verkehrsunfall auf der Bensberger Straße in Köln-Eil am Mittwochnachmittag (2. Juni) von einem 54-Jährigen mit dem Auto angefahren wurde, ist in der Nacht zu Donnerstag (17. Juni) im Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen.

Die Ermittlungen des Verkehrskommissariats 2 zum genauen Unfallgeschehen dauern weiter an. (cr/de)

