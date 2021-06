Polizei Gütersloh

POL-GT: Unbekannter Dieb klaut Geldbörse aus Wohnhaus - Polizei sucht Zeugen

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Am Mittwoch (23.06.) wurde die Polizei Gütersloh über den Diebstahl einer Geldbörse aus einem Wohnhaus an der Fritz-Blank-Straße informiert. Den Erkenntnissen zufolge muss sich der Täter in der Zeit zwischen 16.00 Uhr - 18.00 Uhr Zutritt in das Haus verschafft und die Geldbörse der Anwohnerin gestohlen haben. Anschließend kam es über die in der entwendeten Geldbörse befindlichen Debitkarte zu mehreren Kontobelastungen.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat rund um den angegebenen Tatzeitraum im Bereich der Fritz-Blank-Straße oder in der Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

