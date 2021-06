Polizei Gütersloh

POL-GT: Versuchter Einbruch in der Münsterstraße - Polizei sucht Zeugen

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Bislang unbekannte Täter versuchten sich in der Zeit von Dienstagabend bis Mittwochmorgen (22.06., 18.30 Uhr - 23.06., 09.30 Uhr) gewaltsam Zutritt in die Verkaufsräume eines Mobilfunkanbieters an der Münsterstraße zu verschaffen. Die Einbrecher warfen einem ausgehobenen Gullideckel zunächst mehrfach gegen die verglaste Eingangstür. Nachdem diese standhielt, versuchten sich die Täter an der Schaufensterscheibe. Hier verursachte der Gullideckel zwar ein faustgroßes Loch in der Scheibe, gleichwohl hielt aber auch das Schaufenster die Täter von dem Eindringen ab.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat rund um den angegebenen Tatzeitraum am Tatort oder in der Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell