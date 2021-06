Polizei Gütersloh

POL-GT: Unfall mit 12-jährigem Fahrradfahrer - Autofahrerin flüchtet

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) - Am Mittwochvormittag (23.06., 11.40 Uhr) befuhr ein 12-jähriger Junge mit seinem Fahrrad den Fahrradweg der Ringstraße in Richtung Fontainestraße. Als ein Pkw aus der Brennereigasse zeitgleich herausfuhr, kam es zu einem Zusammenstoß zwischen dem Pkw und dem Fahrrad. Die Autofahrerin ist anschließend ohne Rücksprache mit dem Kind nach rechts auf die Ringstraße in Richtung Wiedenbrück abgebogen.

Der 12-Jährige verletzte sich nicht. An dem Rad entstand nicht unerheblicher Sachschaden.

Die Fahrerin des weißen Autos soll zwischen 20 und 30 Jahre alt gewesen sein. Möglicherweise hing an dem Wagen ein ausländisches Kennzeichen.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Hinweise geben? Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann Angaben zu der Fahrerin des weißen Wagens machen? Hinweise nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

