Polizei Hamburg

POL-HH: 201127-4. Schwerer Raub aufgeklärt - Haftbefehl vollstreckt

HamburgHamburg (ots)

Tatzeit: 10.10.2020, 18:10 Uhr; Tatort: Hamburg-St. Georg, Hachmannplatz

Das Landeskriminalamt für Raubdelikte in Harburg (LKA 184) hat einen schweren Raub aus dem Oktober dieses Jahres aufgeklärt und den mutmaßlichen Haupttäter verhaftet. Ein Mittäter wurde nach erfolgten Durchsuchungen vorläufig festgenommen, jedoch mangels Haftgründen wieder entlassen.

Ein 18-Jähriger wartete am Hauptbahnhof in seinem geparkten Auto, als drei junge Männer auf ihn zuliefen und von einem der Täter mit vorgehaltenen Messer zur Herausgabe von Wertgegenständen auffordert wurde. Der 18-Jährige flüchtete, während dessen entwendeten die Täter aus seinem abgestellten Fahrzeug unter anderem zwei Umhängetaschen und flüchteten in den Bahnhofsbereich.

Die Ermittlungen des Landeskriminalamtes führten auf die Spur eines 17-jährigen Bulgaren, der bereits als Intensivtäter polizeilich bekannt ist. Ein weiterer Tatverdächtiger konnte ebenfalls ermittelt werden. Es handelt sich um einen 17-jährigen Deutschen.

Nachdem die Staatsanwaltschaft Hamburg Durchsuchungsbeschlüsse sowie einen Haftbefehl gegen den bulgarischen Tatverdächtigen beim Amtsgericht Hamburg erwirkt hatte, erfolgten gestern Durchsuchungen an den Wohnanschriften der Tatverdächtigen. Dabei erfolgten umfangreiche Sicherstellung von Tatkleidung und digitalen Beweismitteln.

Der mutmaßliche Haupttäter wurde in seiner Wohnung in Hamburg-Wilhelmsburg angetroffen und der bestehende Haftbefehl vollstreckt. Die Ermittlungen, insbesondere zur Tatbeteiligung der beiden anderen Verdächtigen, dauern an.

Veh.

Rückfragen der Medien bitte an:

Polizei Hamburg

Holger Vehren

Telefon: +49 40 4286-58888

E-Mail: polizeipressestelle@polizei.hamburg.de

www.polizei.hamburg

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell