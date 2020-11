Polizei Dortmund

POL-DO: Graffiti-Sprayer auf frischer Tat ertappt

DortmundDortmund (ots)

Mitarbeiter der DSW haben am Freitag (20.11.) mehrere Personen im Bereich eines U-Bahntunnels gemeldet, die dort offensichtlich Graffitis sprühen. Der Schienenverkehr musste gegen 22 Uhr zwischen den Haltstellen Leopoldstraße und Hafen kurzzeitig eingestellt werden.

In Höhe des Notausgangs an der Uhlandstraße / Mallinckrodtstraße ertappten die Polizisten drei mutmaßliche Sprayer auf frischer Tat. Die Einsatzkräfte nahmen zwei von ihnen fest, während ein dritter Tatverdächtiger flüchten konnte. Im Tunnel stellten die Beamten gleich mehrere frische Farbschmierereien an den Wänden fest. In unmittelbarer Nähe fanden sie Sprühdosen, dessen Farben mit denen der Graffitis übereinstimmten. Die Polizisten stellten die Dosen sicher und nahmen das Duo (22/32) fest. Bei der Durchsuchung des 32-Jährigen aus Dortmund entdeckten die Einsatzkräfte darüber hinaus augenscheinliches Betäubungsmittel, welches sie ebenfalls sicherstellten.

Besondere Gründe für eine Untersuchungshaft lagen bei beiden Männern nicht vor. Den 22-Jährigen aus Apolda (Thüringen) und den Dortmunder erwarten nun Strafverfahren wegen Sachbeschädigung. Hinzu kommt bei dem 32-Jährigen eine Anzeige wegen einer Straftat nach dem Betäubungsmittelgesetz.

