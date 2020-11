Polizei Dortmund

POL-DO: Rollerfahrer rutscht in geparkten Pkw und flüchtet - Polizei sucht Zeugen

DortmundDortmund (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am Dienstag (17.11.) in Kirchderne fahndet die Polizei nach einem flüchtigen Rollerfahrer und sucht weitere Zeugen.

Ersten Erkenntnissen zufolge war ein mit zwei Personen besetzter Roller gegen 19.30 Uhr auf der Straße Sattelweg in Richtung Osten unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor der Fahrer offensichtlich die Kontrolle über sein Zweirad und stürzte. Der Roller rutschte über die Fahrbahn und stieß in Höhe der Hausnummer 4 gegen einen geparkten Pkw.

Ein Zeuge sah noch, wie einer der beiden das Zweirad wieder aufrichtete und beide zu Fuß in Richtung Osten flüchteten. An dem Fahrzeug einer 38-Jährigen aus Dortmund entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro.

Die Polizei fragt: Wem ist zur besagten Tatzeit ein Roller im Bereich des Sattelwegs aufgefallen? Ist Ihnen jemand bekannt, dessen Zweirad seit kurzem beschädigt ist und kann Hinweise zur möglichen Identität des Fahrers geben? Zeugen melden sich bitte bei der Polizeiwache Scharnhorst unter 0231-132-3621.

