POL-AUR: Südbrookmerland - Radfahrer flüchtet nach Zusammenstoß mit Auto

Eine Unfallflucht hat sich am Mittwochabend in Südbrookmerland im Alten Postweg ereignet. Drei Jugendliche waren gegen 19.35 Uhr mit Fahrrädern und augenscheinlich hoher Geschwindigkeit auf dem Alten Postweg unterwegs. Einer der Jungen stieß in Höhe der Einmündung Westvictorburer Straße mit dem Fahrer eines Opel Corsa zusammen, der nach links abbiegen wollte. An dem Auto entstand Sachschaden. Der vermutlich zwischen 15 und 17 Jahre alte Fahrradfahrer flüchtete mit seinem dunklen Herrenrad von der Unfallstelle. Dabei ließ er einen auffälligen Rucksack der Marke Adidas (siehe Foto) zurück. Sachdienliche Hinweise auf den jugendlichen Radfahrer und den Eigentümer des Rucksacks nimmt die Polizei Aurich entgegen unter Telefon 04941 606215.

