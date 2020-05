Polizei Duisburg

POL-DU: Homberg: Trickbetrügerin als Diakonie-Mitarbeiterin unterwegs

Bei einem 83 Jahre alten Senior an der Steigerstraße hat am Dienstagnachmittag (26. Mai, gegen 17 Uhr) eine Unbekannte an der Wohnungstür geklingelt. Die Frau behauptete, Mitarbeiterin der Diakonie zu sein. Sie bedrängte den Mann so lange, bis er sie in seine Wohnung ließ. Drinnen öffnete sie Schränke und betrat das Schlafzimmer, verschwand aber nach ein paar Minuten wieder. Kurz darauf fiel dem Senior auf, dass sein Portemonnaie und Bargeld fehlte. Die Frau soll etwa 40 Jahre alt und 1,70 Meter groß sein und blonde Haare haben. Zur Tatzeit trug sie einen kurzen Jeansrock. Zeugen werden gebeten, sich unter der 0203 / 2800 an das Kommissariat 32 zu wenden.

