POL-KLE: Kleve - Radfahrerin stürzt, Rollerfahrer gesucht

Am Mittwoch (17. März 2021) gegen etwa 14:40 Uhr war ein Ehepaar mit seinen Pedelecs auf dem Radweg neben der Uedemer Straße in Richtung Albersalle unterwegs. Der Mann fuhr voraus und seine 56-jährige Frau befand sich hinter ihm, als ihnen ein Rollerfahrer auf dem Radweg entgegenkam. Als der Rollerfahrer die Radfahrerin passierte, kam es offenbar zu einer Berührung, in Folge derer die 56-Jährige stürzte. Sie erlitt einen Knochenbruch im Arm und musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Der Rollerfahrer setzte seinen Weg jedoch fort, ohne anzuhalten. Bei dem Roller soll es sich um ein blaues Modell gehandelt haben, der Fahrer ist laut Beschreibung männlich und zwischen 25 und 30 Jahre alt. Er und Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Kleve unter 02821 5040 zu melden. (cs)

