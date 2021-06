Polizei Gütersloh

POL-GT: Brand einer Industriehalle

Gütersloh (ots)

Gütersloh (SL) - Am frühen Mittwochabend des 23.06.2021 gegen 19:34 Uhr wurde der Leitstelle der Feuerwehr Gütersloh und der Leitstelle der Polizei der Brand einer Industriehalle im Gütersloher Ortsteil Friedrichsdorf an der Senner Straße gemeldet. Durch die eintreffenden Kräfte der Polizei und der Feuerwehr wurde dann eine Rauchentwicklung im dem Bereich der Hallenwände festgestellt. Der Brand konnte durch die Kräfte der Feuerwehr Gütersloh schnell abgelöscht werden. Für die Dauer der Löscharbeiten musste die Senner Straße im Bereich des Einsatzortes für zirka eine Stunde komplett gesperrt werden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Nach ersten Schätzungen entstand am Gebäude ein Sachschaden von mehreren zehntausend Euro.

