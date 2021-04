Polizei Wuppertal

POL-W: SG Schwerverletzte Fußgängerin in Solingen

Wuppertal (ots)

Gestern (22.04.2021), gegen 09:30 Uhr, erlitt eine Fußgängerin schwere Verletzungen bei einem Verkehrsunfall. Die 78-Jährige überquerte die Goerdelerstraße unweit der Wupperstraße an einer Fußgängerampel. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Skoda einer 77-Jährigen, die mit ihrem Fahrzeug von der Wupperstraße nach links auf die Goerdelerstraße abbog. Die Fußgängerin zog sich dabei schwerste Verletzungen an einem Fuß zu. Der Rettungsdienst brachte sie zur Behandlung ins Krankenhaus. Während der Unfallaufnahme musste die Goerdelerstraße in Fahrtrichtung Entenpfuhl gesperrt werden. Die Polizei bittet Zeugen sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden. (sw)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell