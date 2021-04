Polizei Wuppertal

POL-W: SG Ladendieb schubst Verkäuferin und droht Passanten

Wuppertal (ots)

In einem Discountmarkt an der Schützenstraße in Solingen griff gestern (22.04.2021, 15:30 Uhr) ein Ladendieb eine Verkäuferin an und bedrohte auf der Flucht einen Passanten.

Nachdem der unbekannte Täter durch die Mitarbeiterin des Geschäftes auf den Diebstahl angesprochen worden war, stieß dieser die 24-Jährige zur Seite und flüchtete aus dem Markt. Ein auf das Geschehen aufmerksam gewordener Passant verfolgte den Mann bis vor die Eingangstür. Hier stieß ihn der Ladendieb von sich und drohte ihm weitere Gewalt an, wenn man ihn nicht in Ruhe lasse. Anschließend floh er mit einem Fahrrad in Richtung Zietenstraße.

Der Unbekannte war zwischen 30 und 35 Jahren alt, etwa 180 bis 185 Zentimeter groß und hatte eine dunklere Hautfarbe. Seine schwarzen Haare hatte der zum Zopf gebunden. Bekleidet war er mit einer dunkelblauen Softshelljacke, darunter einem roten Oberteil, einer grünen Camouflagehose und einem dunkelblauen Rucksack.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich unter der Rufnummer 0202/284-0 mit der Polizei in Verbindung setzen. (weit)

