Polizei Wuppertal

POL-W: W - Unfall auf der Friedrich-Engels-Allee

Wuppertal (ots)

Am 21.04.2021, um 20:15 Uhr, kam es auf der Friedrich-Engels-Allee zu einem Unfall zwischen drei Fahrzeugen. Ein 25-jähriger Mann fuhr mit seinem schwarzen Fiat Punto die Friedrich-Engels-Allee entlang, als er aus bislang ungeklärter Ursache während eines Überholmanövers auf Höhe der Martin-Luther-Straße ins Schlingern geriet und den grauen Smart eines 26-jährigen Mannes touchierte. In der Folge stieß er zudem mit einem grauen VW Touran eines 35-Jährigen zusammen, der an der der Einmündung Martin-Luther-Straße wartete, um sich in den Verkehr der Friedrich-Engels-Allee einfädeln zu können. Der 35-jährige VW-Fahrer verletzte sich leicht. Der Sachschaden liegt bei circa 8.000 Euro. (jb)

