Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbruch in Kindertagesstätte in Loxten - Polizei sucht Zeugen

Gütersloh (ots)

Versmold (MK) - Bislang unbekannte Täter drangen in der vergangenen Montagnacht (28.06., 00.20 Uhr) in das Büro einer Kindestagesstätte an der Von-Eichendorff-Straße im Versmolder Ortsteil Loxten ein. Ersten Ermittlungen zufolge hebelten die Einbrecher das Fenster zum Büro auf und durchsuchten den Raum anschließend nach Wertgegenständen. Durch das Überwachungssystem wurde hierdurch ein Alarm ausgelöst. Zum Diebesgut können derzeitig noch keine Angaben gemacht werden.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat rund um den angegebenen Tatzeitraum am Tatort oder in der Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

