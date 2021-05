Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Brand an der Gladbacher Straße

Viersen (ots)

Der Mann, der bei dem Brand an der Gladbacher Straße am Sonntagabend tot aufgefunden worden war - wir haben in unserer Meldung 381 darüber berichtet - ist identifiziert. Es handelt sich um den 55-jährigen Bewohner der betroffenen Wohnung im Obergeschoss. Die Ermittlungen zur Todesursache dauern noch an.

Nach ersten Ermittlungen schließen die Brandermittler aus, dass das Feuer vorsätzlich gelegt worden sein könnte.

Ein Nachbar war am Sonntag gegen 21.45 Uhr darauf aufmerksam geworden, dass aus der Wohnung der Ton eines Rauchmelders zu hören war, und hatte die Feuerwehr alarmiert. /hei (382)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell