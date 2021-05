Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: 210516 Viersen: Toter bei Wohnungsbrand

Viersen (ots)

Am Sonntag kam es gegen 21:40 Uhr zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus an der Gladbacher Straße. Während der Löscharbeiten fand die Feuerwehr im Haus eine männliche Leiche. Ermittlungen der Kriminalpolizei zur Brandursache und Identität des Toten dauern an. /jp (381)

