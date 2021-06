Polizei Gütersloh

POL-GT: Geldautomatensprengung in Rheda-Wiedenbrück - Ergänzung

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) - In der Nacht zu Samstag (26.06., 04.30 Uhr) kam es am Ostring zu einer Geldautomatensprengung. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/23127/4952676 Nachdem aufgrund des Schadensbilds zunächst keine Angabe zu der Beute gemacht werden konnte, ist unterdessen festgestellt worden, dass die Täter ohne Bargeld den Tatort verlassen haben. Geflüchtet sind sie möglicherweise mit einem dunklen VW Golf, welcher in der Nähe des Tatorts durch Zeugen beobachtet worden ist. Mögliche Tatzusammenhänge zu einer ähnlichen Tat in Dehne (Kreis Minden-Lübbecke) werden derzeit geprüft. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43553/4952775

Die Polizei sucht weiterhin Zeugen. Wer kann Angaben zu der Tat machen? Wer hat in der Umgebung verdächtige Personen bemerkt? Wer kann Hinweise zu dem Fluchtfahrzeug geben? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell