POL-GT: Fahrer eines Krankenfahrstuhls bei Zusammenstoß mit LKW schwer verletzt

Gütersloh (SL) - Am Freitagnachmittag, 11.06.2021, 16:54 Uhr, ereignete sich an der Kreuzung Verler Straße / Stadtring Sundern ein Verkehrsunfall, bei dem der Fahrer eines elektrischen Krankenfahrstuhls schwer verletzt wurde. Der 79-jährige Gütersloher befuhr mit seinem Sonderkraftfahrzeug den Geh-/Radweg neben der Verler Straße in Fahrtrichtung Spexard. Er überquerte dann zur Unfallzeit den Stadtring Sundern und geriet am Ende der Querungshilfe beim Wiederauffahren auf den Geh-/Radweg aus bislang unbekannter Ursache mit seinem Fahrzeug ins Straucheln. Zur gleichen Zeit befuhr ein 62-jähriger Steinhagener mit seinem LKW mit Anhänger die Verler Straße in gleicher Richtung. Der LKW-Fahrer bemerkte die Notlage des 79-jährigen und versuchte noch auszuweichen. Mit dem Reifen der hinteren Achse touchierte er jedoch ganz leicht das Gefährt, welches dadurch umstürzte. Der Gütersloher wurde durch das Sturzgeschehen schwer verletzt und zur Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt zirka 500,- Euro. Während der Unfallaufnahme war eine Fahrspur des Stadtringes sowie die Verler Straße in Fahrtrichtung Spexard für ungefähr eine Stunde gesperrt.

