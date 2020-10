Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: Vier Einsätze innerhalb von 35 Minuten

Mülheim an der Ruhr (ots)

Während der morgendlichen Fahrzeugübernahme schrillten innerhalb von 35 Minuten viermal die Melder der Kollegen des Brandschutzes. Den Anfang machte um 8.25 Uhr ein gemeldeter Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen auf dem Worringer Reitweg, Ecke Uhlenhorstweg. Mehrere Einheiten der Feuerwache Broich machten sich auf den Weg in den Uhlenhorst. Im Kreuzungsbereich war ein Kleintransporter mit einem SUV kollidiert. Beide leicht verletzten Fahrzeugführer wurden durch den Rettungsdienst untersucht und zur weiteren Abklärung in umliegende Krankenhäuser transportiert. Auslaufende Betriebsstoffe wurden abgestreut und die Einsatzstelle nach circa 30 Minuten an die Polizei übergeben. Um 8.27 Uhr nur knapp 2 Minuten nach der Alarmierung zum Verkehrsunfall, wurde ein ausgelöster Heimrauchmelder auf der Prinzeß-Luisen-Straße gemeldet. Der gemischte Löschzug aus Einheiten der Feuerwache Broich und Heißen konnte aber schnell Entwarnung geben. Der durch den Rauchwarnmelder detektierte Entstehungsbrand konnte vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte durch den Bewohner selbständig gelöscht werden. Die Maßnahmen beschränkten sich auf die Nachkontrolle der Brandstelle und Belüftung der Wohnung. Der Bewohner wurde mit dem Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation in ein Mülheimer Krankenhaus transportiert. Nach circa 20 Minuten konnte auch diese Einsatzstelle abgearbeitet werden. Um 8.29 Uhr machte eine ausgelöste Brandmeldeanlage in einem Industriebetrieb auf sich aufmerksam. Da bereits beide Löschzüge im Einsatz waren, wurde Tagesdienstalarm ausgelöst. In diesem Fall besetzen die Kollegen des Tagesdienstes, alle ausgebildete Berufsfeuerwehrmänner, einen weiteren Löschzug an der Feuerwache Broich und rückten zur Moselstraße aus. Auslösender Grund waren Schleifarbeiten im Gebäude. Nach Rückstellung der Brandmeldeanlage konnte die Einsatzstelle nach circa 20 Minuten an den Eigentümer übergeben werden. Um 9 Uhr lief eine weitere Brandmeldeanlage auf der Leistelle auf. Freie Einheiten von vorherigen Einsatzstellen wurden durch die Leistelle zur Schloßstraße alarmiert. In dem Geschäfts- und Ärztehaus konnte aber zum Glück kein Schadensereignis festgestellt werden. Die Anlage wurde zurückgestellt und an den Betreiber übergeben.

