Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Jogger von Hund gebissen

53881 Euskirchen-Billig (ots)

Wie jetzt durch eine Online-Anzeige des Geschädigten bekannt wurde, joggte ein 22-Jähriger aus Bad Münstereifel am 21.05.2020, um 11.50 Uhr, auf dem Veynauer Weg. Ihm kam nach eigenen Angaben eine 52-Jährige mit ihrem Hund entgegen. Dieser wurde an einer langen Leine geführt. Als der Läufer an beiden vorbeilief, biss der Hund den Münstereifeler in einen Oberschenkel.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Euskirchen

Pressestelle

Telefon: 02251/799-203 od. 799-0

Fax: 02251/799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de



Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell