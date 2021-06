Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall mit einer Leichtverletzten in Dötlingen

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 29. Juni 2021, befuhr eine 48-jährige Fahrzeugführerin aus der Gemeinde Hude gegen 08:50 Uhr mit einem Pkw die Iserloyer Straße in Richtung Hockensberg. Hierbei kam sie vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn nach links von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Die 48-Jährige wurde leicht verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Ihr Pkw war nicht mehr fahrbereit. Die Sachschäden wurde mit 3000 Euro angegeben.

