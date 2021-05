Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung: Vermisste 64-Jährige aus Kassel konnte angetroffen werden

Kassel (ots)

Kassel: Die vermisste 64-jährige Linda R. aus Kassel konnte am späten Dienstagabend im Rahmen eines Rettungseinsatzes in der Frankfurter Straße, Haltestelle Heinrich-Heine-Straße, von Rettungskräften und Polizei angetroffen und anschließend in ein Krankenhaus eingewiesen werden. Ihr geht es den Umständen entsprechend gut.

Die Polizei bedankt sich bei allen, die die Suche nach der Frau unterstützt haben.

Die Medien werden gebeten, das Foto der 64-Jährigen soweit möglich aus den Berichterstattungen zu entfernen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell