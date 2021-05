Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Erstmeldung: Dachstuhlbrand in Harleshausen; Wolfhager Straße derzeit gesperrt

Kassel (ots)

Kassel-Harleshausen: In der Wolfhager Straße, Ecke Hainbuchenstraße, in Kassel brennt es aktuell im Dachgeschoss eines Wohnhauses. Die Kasseler Feuerwehr ist dort seit rund einer Stunde im Einsatz und bekämpft das Feuer im Dachstuhl, der momentan in Vollbrand stehen soll. Das betroffene Haus ist nach derzeitigen Erkenntnissen vollständig geräumt worden. Wegen des Feuerwehreinsatzes ist die Wolfhager Straße aktuell jedoch gesperrt.

Anwohner werden aufgrund der starken Rauchentwicklung zudem gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

