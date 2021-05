Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung zum Dachstuhlbrand in Harleshausen: Löscharbeiten dauern noch an; Ursache noch unklar

Kassel (ots)

(Beachten Sie bitte auch unsere heute, um 14:46 Uhr, unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/4906611 veröffentlichte Erstmeldung zu dem Brand.)

Kassel-Harleshausen: Der Löscharbeiten bei dem Brand in der Wolfhager Straße in Kassel, der Feuerwehr und Polizei heute gegen 13.30 Uhr gemeldet worden war, dauern derzeit noch an. Wie die vor Ort eingesetzten Beamten des Polizeireviers Süd-West nach Rücksprache mit der Feuerwehr berichten, flammt es in dem Dachstuhl immer wieder erneut auf. Wie lange die Löscharbeiten noch andauern werden, kann momentan nicht verlässlich eingeschätzt werden. Aktuell kommt es weiterhin zu Verkehrsbehinderungen im Bereich der Wolfhager Straße, Höhe Hainbuchenstraße. Die Wolfhager Straße ist in diesem Bereich derzeit noch voll gesperrt.

Die Polizei wird die Ermittlungen zur Brandursache nach Abschluss der Löscharbeiten aufnehmen. Konkrete Hinweise zur Brandursache liegen derzeit noch nicht vor.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell