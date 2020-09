Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tengen

Landkreis Konstanz) Größere Menge Betäubungsmittel bei Durchsuchung sichergestellt (01.09.2020)

Tengen (ots)

Im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens wurde bekannt, dass ein 36-jähriger Mann aus Tengen in seinem Garten eine unerlaubte Cannabisaufzucht betreibt. Auf Anordnung des Amtsgerichts Konstanz durchsuchten Polizeibeamte am Dienstag das Grundstück sowie das Einfamilienhaus des 36-Jährigen. Im Garten konnten die Ermittler mehrere rund zwei Meter hohe und damit stattlich gewachsene Cannabispflanzen sowie im Haus eine aktive Cannabisaufzuchtanlage mit mehreren Pflanzensetzlingen feststellen. Zudem wurden Betäubungsmittel verschiedenster Art, darunter auch synthetische Drogen, aufgefunden und sichergestellt. Bei der Durchsuchung fiel jedoch auch der Nachbar des 36-Jährigen auf. Dieser hatte in seinem Garten neben einer Tomatenpflanze ebenfalls eine Cannabispflanze wachsen. Auch diese wurde sichergestellt und nun müssen sich beide Männer wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

