Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: In Kirche randaliert

Kaiserslautern (ots)

Ein 45-Jähriger wird verdächtigt, in der Martinskirche Blumentöpfe und Kerzen umgeworfen sowie flüssiges Wachs in den Geldschlitz einer Spendenkasse gegossen zu haben. Der Vorfall ereignete sich bereits am Freitagnachmittag. Eine Zeugin erkannte den Verdächtigen, gegen den jetzt wegen des Verdachts der versuchten Sachbeschädigung ermittelt wird. |erf

