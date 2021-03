Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Trunkenheitsfahrt verhindert

Kaiserslautern (ots)

Eine Trunkenheitsfahrt verhinderten Polizisten am Sonntagnachmittag. Gegen 17:45 Uhr hielten sie in der Pariser Straße einen Fahrradfahrer an, der während der Fahrt eine Dose Biermischgetränk in der Hand hatte. Der 35-jährige Fahrradfahrer zeigte zwar keine Ausfallerscheinungen. Ein Alkoholtest zeigte aber 0,98 Promille auf der Skala. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Der 35-Jährige musste das Rad nach Hause schieben. |elz

