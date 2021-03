Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Räder eines E-Bikes gestohlen

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte haben am Wochenende in der Mannheimer Straße die Räder eines E-Bikes gestohlen. Der 51-jährige Besitzer hatte das Elektro-Fahrrad am Samstagabend vor einem Einkaufszentrum an einem Geländer abgestellt. Mit einem Fahrradschloss sicherte er den Drahtesel. Am Sonntagabend stellte der Mann dann fest, dass sich Diebe an seinem E-Bike zu schaffen gemacht haben. Sie stahlen das Vorder- und Hinterrad. Beide Räder fehlten, wohingegen der Rahmen des Elektro-Fahrrads noch am Geländer gesichert war. Offensichtlich sahen es die Diebe nur auf die Räder ab. Der Schaden wird auf mindestens 300 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

