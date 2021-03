Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mit gestohlener Kreditkarte Geld abgehoben

Kaiserslautern (ots)

Aus einem unverschlossenen Pkw haben Diebe in der Nacht zum Samstag in der Carola-Dauber-Straße auf dem Betzenberg einen Geldbeutel und Schmuck gestohlen. Mit der Kreditkarte aus dem Portemonnaie hoben die Täter an einem Bankautomaten Bargeld in dreistelliger Höhe ab. Weil sich auch die Geheimzahl der Karte im Geldbeutel befand, hatten die Diebe ein leichtes Spiel. Die Polizei ermittelt. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell