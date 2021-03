Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Reifen aufgeschlitzt

Kaiserslautern (ots)

Ein bislang unbekannter Täter beschädigte in der Nacht zu Freitag an einem in der Schanzstraße abgestellten Fahrzeug das rechte Hinterrad. Mit einem scharfen Gegenstand wurde vom Täter dort der Reifen aufgeschlitzt.

Ähnliches widerfuhr dem Besitzer eines anderen Personenkraftwagens, der sein Fahrzeug in der Wiesenstraße zum Parken abgestellt hatte. An diesem Wagen wurden durch einen unbekannten Täter alle vier Reifen zerstochen und eine Eindellung am Fahrzeugdach verursacht.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen.|pvd

