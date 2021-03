Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Taschendiebe greifen zu

Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Eine 64-Jährige ist am Donnerstag in einem Einkaufsmarkt in der Rosenstraße in Enkenbach-Alsenborn Opfer von Taschendieben geworden. Die Frau hatte ihre Handtasche im Einkaufswagen abgelegt. An der Kasse bemerkte sie, dass der Geldbeutel fehlte. Darin befanden sich Ausweise, Bankkarten sowie Bargeld. Von den Tätern fehlte jede Spur. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

