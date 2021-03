Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Taschendiebstahl am Pfandautomaten

Kaiserslautern (ots)

Während eine 55-Jährige damit beschäftigt war, Leergut am Pfandautomaten abzugeben, griff sich ein Dieb ihren Geldbeutel. Die Tat ereignete sich am Donnerstag in einem Supermarkt in der Fruchthallstraße. Den Geldbeutel hatte die Frau in ihrem Rucksack verstaut. Der Dieb dürfte sich demnach unbemerkt von hinten seinem Opfer genähert haben. Er öffnete ein Fach am Rucksack und stahl die Geldbörse. Darin befanden sich zwei Bankkarten, Ausweisdokumente und circa 30 Euro Bargeld. Die Polizei ermittelt wegen des Diebstahls. Zeugen, die Hinweise geben können oder kurz vor 12 Uhr Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell