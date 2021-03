Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Auf Parkplatz gerammt - Zeugen gesucht!

Weilerbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Eine mutmaßliche Unfallflucht ist der Polizei vom Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Europastraße gemeldet worden. Gesucht werden nun Zeugen, die am Montagabend dort eventuell eine Beobachtung gemacht haben.

Der betroffene Autobesitzer meldete den Unfall erst am Donnerstag der Polizei. Demnach hatte er am Montagabend gegen 19.30 Uhr den Parkplatz mit seinem Mercedes Benz genutzt. Da es beim Verlassen des Platzes schon dunkel war, fiel dem Mann an diesem Abend an seinem Auto nichts auf. Erst am nächsten Tag stellte er bei Tageslicht Beschädigungen am hinteren Kotflügel auf der Beifahrerseite fest.

Den Spuren zufolge - quer verlaufende Kratzer auf einer Höhe von 35 bis 66 Zentimetern - dürfte ein anderer Wagen beim Ein- oder Ausparken den Mercedes gerammt haben. Der verantwortliche Fahrer hatte sich jedoch nicht gemeldet.

Aktuell gibt es keine Hinweise auf das Verursacherfahrzeug. Die Polizei bittet deshalb Zeugen, die gesehen haben, wer zur fraglichen Zeit neben dem Mercedes parkte, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2250 bei der Polizeiinspektion 2 in Kaiserslautern zu melden. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell