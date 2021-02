Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein-Suttrop - Auf eisglatter Fahrbahn in den Graben gerutscht

Warstein (ots)

Auf der eisglatten Fahrbahn der Kreisstraße in Suttrop rutschte am Donnerstag (18. Februar), gegen 7.55 Uhr, eine 23-jährige Autofahrerin aus Rüthen in den Graben. Zeugen befreiten die Frau aus ihrem Gefährt, verständigten die Rettungskräfte und leisteten bis zu deren Eintreffen Erste-Hilfe. Die 23-Jährige wurde anschließend mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, wo sie stationär verblieb. Ihren Wagen konnte die Polizei nur noch als "Totalschaden" bezeichnen. Sie geht von einem Sachschaden in Höhe von 9.000 Euro aus. (reh)

